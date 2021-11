L’incitation virulente de l’extrême gauche s’est une nouvelle fois exprimée, cette fois-ci lors du colloque qui s’est tenu à la Knesset sur le thème : « ‘Faire cesser la violence des Juifs de Judée-Samarie envers les Palestiniens' ». Lors de la séance, le journaliste Haïm Shadmi, qui fut l’un des leaders des manifestations à la rue Balfour, a tenu des propos scandaleux et particulièrement indécents alors qu’au même moment était enterré Eliyahou-David Kay hy »d, assassiné par un terroriste soutenu par cette extrême gauche.

Face à ce qu’il a qualifié « d’incurie des pouvoirs publics », il a dit aux représentants de la Knesset présents : « Donnez-nous des armes, et nous ferons le travail en faveur des Palestiniens ». Pour ne pas tomber sous le coup de l’accusation d’incitation, il a rajouté « nous ne porterons atteinte à personne », mais son intention était bien claire.

A propos de cette séance, le ministre de la Santé Nitzan Horovitz a qualifié les « Jeunes des collines » de « Jeunes de l’Horreur »…

Suite aux propos inadmissibles de l’activiste, le président du conseil des localités juives de Judée-Samarie David Elahyani a lancé un appel au commandant de la police afin qu’il ordonne l’arrestation de Haïm Shadmi pour incitation au meurtre. Le conseil des localités s’est également adressé au commandant de la région centre pour qu’il émette un ordre administratif d’éloignement de Shadmi. Elahyani a dit : « Une ligne rouge a été franchie. Dans l’enceinte de la Knesset, un individu a obtenu le droit d’appeler au meurtre de Juifs. Les ministres et les députés doivent condamner unanimement ces propos et promettre que la Knesset n’accueille plus de telles séances ».

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan a affirmé avec raison que si ces propos avaient été prononcés par un membre de la droite il aurait été rapidement arrêté par la police.

L’un des moments-phares de ce colloque a été l’arrivée par surprise du député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) qui a demandé aux participants de se lever pour observer une minute de silence à la mémoire d’Eliyahou-David Kay hy »d assassiné dimanche. Il a été conspué et expulsé par les participants aux cris de « terroriste! »…

Vidéo :

"תנו לנו את הרשות להפעיל נשק, אנחנו נעשה את העבודה עבור הפלסטינים" – כך אמר העיתונאי @HShadmi בכנס בנושא "עוצרים את אלימות המתנחלים": "תוך זמן לא רב מאוד תהיה התארגנות שלנו של 'מאחז' בשטחים, נייצר את האבטחה לתושבים".

השר @EsawiFr: "לא מתאים, נסחפת" pic.twitter.com/UPDuDzyUrV — ערוץ כנסת (@KnessetT) November 22, 2021

Photo Yonatan Sindel / Flash 90