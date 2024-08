Le cheikh Ikrimah Sabri, qui était le mufti de Jérusalem, a fait l’éloge funèbre du chef de l’organisation terroriste du Hamas, Ismail Haniyeh, éliminé cette semaine à Téhéran, lors des prières des Musulmans sur le mont du Temple, Har Habayit, ce vendredi.

Sabri a déclaré : « Ici, à la mosquée Al-Aqsa, nous faisons l’éloge du martyr Ismaïl Haniyeh et demandons la miséricorde et le paradis pour lui. » La foule a repris en chœur, scandant : « Avec l’esprit et le sang, nous rachèterons le martyr. »

Tom Nissani, du mouvement ‘Beyadeinou’, qui œuvre pour l’établissement de la souveraineté israélienne sur le Mont du Temple, a vivement réagi à ces propos, rappelant qu’il s’agissait d’une incitation à la haine risquant d’entrainer à court terme des actes violents contre les Juifs.

Il a ajouté : « Sabri cherche à embraser Jérusalem. La police doit immédiatement le placer en détention administrative et mettre fin à l’incitation à la haine sur le mont du Temple. Comment une telle chose peut-elle se produire sans surveillance alors que les Juifs sont expulsés à plusieurs reprises du Mont du Temple » ?

Le ministre de l’Intérieur, Moshe Arbel (Shass) a annoncé son intention de faire expulser de chez lui l’imam de la mosquée Al-Aqsa, Sheikh Akramah Sabri. Sabri habite de façon illégale dans une maison du quartier du mont des Oliviers à Jérusalem.