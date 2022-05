Les policiers sont en colère contre leur ministre. Ce dernier a demandé une enquête suite au comportement des policiers chargés de maintenir l’ordre hier lors de l’enterrement de la journaliste d’Al Jazeera, Shireen Abou Akleh.

Lors des funérailles qui se sont tenues à Jérusalem, les Arabes ont jeté des pierres et des projectiles contre les forces de l’ordre. Parmi les agresseurs se trouvaient ceux qui portaient le cerceuil de la journaliste.

Les policiers ont donc chargé et on peut voir sur les images qu’ils frappent à coups de matraque les personnes qui tiennent le cercueil.

Des images qui ont choqué la communauté internationale qui a exigé des explications.

Le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev s’est empressé de demander une enquête et a fait pression sur le chef de la police Kobi Shabtaï pour que ce dernier la constitue au plus vite.

Cette décision a suscité la colère des policiers qui auraient souhaité voir leur ministre les soutenir avant de demander que leur attitude soit l’objet d’une enquête.

La police a publié un communiqué dans lequel elle explique le déroulé des événements: »Déjà avant la sortie du cortège, des cris de haine et des troubles violents à l’ordre public ont été constatés avec des jets de pierres et de projectiles envers les forces de l’ordre. Parmi les fauteurs de trouble se trouvaient des personnes qui portaient le cercueil et qui l’ont utilisé comme bouclier. Les policiers n’a pas eu d’autre choix que de disperser et de repousser les émeutieurs et ont même procédé à des arrestations, dans le but de permettre la tenue de l’enterrement. Hélas, par la suite, les incidents se sont poursuivis, des cris nationalistes ont été entendus, des drapeaux d’Israël qui se trouvaient sur la route du cortège ont été vandalisés ».