De nombreux Libanais ont tenté aujourd’hui (dimanche) de rejoindre les villages chiites du Sud Liban où Tsahal se trouve encore malgré les avertissements de l’armée israélienne de ne pas approcher.

La trêve entre le Hezbollah et Israël expire aujourd’hui et théoriquement, Tsahal aurait dû finir son retrait de ces villages. Mais le Liban n’a pas rempli sa part de l’accord et l’armée libanaise n’est toujours pas positionnée dans la zone. Par conséquent, Israël, en concertation avec les Etats-Unis, a annoncé que Tsahal resterait encore au Sud Liban tant que cela sera nécessaire.

Pour autant, des mouvements importants de population ont eu lieu ce matin, de nombreux véhicules arborant le drapeau du Hezbollah et des photos de Hassan Nasrallah se dirigent vers les villages du Sud Liban. Des Libanais ont été observés à quelques mètres seulement des tanks de Tsahal.

Afin d’éloigner ces provocateurs, Tsahal a procédé à des tirs d’avertissement. D’après le ministère libanais de la Santé, il y aurait 4 morts et une quarantaine de blessés.