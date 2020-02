Après avoir été alertés par des sentinelles, des soldats de l’unité d’élite Harouv (Kfir) ont accouru près de la clôture de sécurité et abattu deux terroristes qui s’apprêtaient à y déposer un engin piégé. Peu après une lutte sordide s’est déroulée entre d’autres terroristes et une pelle mécanique de Tsahal afin de ramasser les corps des deux terroristes. Tsahal a tiré dans les jambes de ceux qui tentaient d’approcher. L’une des deux dépouilles a tout de même été récupérée par les terroristes. Les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux arabes. Le Jihad Islamique et le Hamas ont juré de « venger le crime barbare » (sic).

Le député Matan Kahana (Yemina) a expliqué qu’il s’agit d’un changement de politique introduit par le ministre de la Défense Naftali Benett qui veut que les dépouilles de terroristes restent aux mains de Tsahal comme moyen de pression sur le Hamas. Il a totalement justifié ce qui s’est passé en expliquant que c’est ainsi qu’il faut se comporter envers les terroristes.

Le ministre de la Défense lui-même s’en est ensuite expliqué sur Galei Tsahal: « Depuis que je suis entré en fonction j’ai ordonné que l’on garde les dépouille de tous les terroristes et si c’est possible, de terroristes du Hamas vivants. Il n’y a pas d’action aussi humanitaire que de faire revenir nos fils à la maison » (Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d)

A Tsahal, on explique qu’il s’agit de la norme d’usage pour récupérer des cadavres de terroristes sur cette zone de crainte qu’il ne soient porteurs d’engins piégés ou qu’il y ait des engins piégés aux alentours proches.

Vidéo:

قوات الاحتلال تنكل بجثمان شهيد وتنقله بواسطة جرافة عسكرية بطريقة بشعة #شاهد قوات الاحتلال تنكل بجثمان شهيد وتنقله بواسطة جرافة عسكرية بطريقة بشعة وتصيب أحد الشبان الذين حاولوا انتشاله شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة Publiée par ‎شهاب‎ sur Samedi 22 février 2020

Photo Corinna Kern / Flash 90