Un incident inattendu et choquant s’est produit au parlement polonais à Varsovie. Un député d’extrême droite, Grzegorz Braun, irrité par une cérémonie d’allumage d’une Hanoukia organisée en présence de personnalités juives, est allé chercher un extincteur et a aspergé la Hanoukia pour éteindre les bougies. Le Premier ministre Donald Tusk, qui vient d’être élu, a fait part de son indignation, suite à cet incident, qualifiant l’acte du député de ‘raciste, de xénophobe et d’antisémite’. Le président du parlement polonais Szymon Hołownia a lui aussi dénoncé ce geste déplacé, en déclarant ‘qu’il n’y avait pas de place pour l’antisémitisme et la xénophobie dans leur Etat’.