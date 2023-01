L’ambassadeur d’Israël en Jordanie a été convoqué pour explication après que le site jordanien »A-Roya » a rapporté que l’ambassadeur jordanien en Israël s’était vu refuser l’accès au Mont du Temple par la police israélienne.

L’ambassadeur est parti puis il est revenu et a pu prier pendant trois heures à la mosquée sur place.

Dès le premier instant où l’ambassadeur n’a pas pu entrer, le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur israélien à Amman pour avoir des explications. Il a reçu une lettre de remontrances sévères qu’il doit transmettre au gouvernement en Israël.

Des témoins ont rapporté que lorsque l’ambassadeur jordanien s’est présenté à la porte des Lions, il n’a pas pu entrer directement et une discussion s’est engagée entre lui et la police israélienne. Quelques instants plus tard, la police lui a présenté ses excuses pour avoir retardé son entrée sur le Mont du Temple. Mais à cet instant, l’ambassadeur, vexé, est reparti.

Le journal Al Qods a rapporté: »L’ambassadeur jordanien a refusé de se conformer à la demande israélienne de présenter une autorisation des autorités d’Israël qu’il considère comme une force d’occupation ».

La police israélienne a communiqué sa version des faits: « Le directeur du Waqf accompagné de l’ambassadeur jordanien s’est présenté sur le Mont du Temple, sans coordination préalable avec la police. Le policier sur place n’a pas reconnu les personnalités et n’était pas au courant de leur visite. Il a informé son supérieur et attendu de recevoir les consignes. C’est ce qui explique le court laps de temps pendant lequel l’ambassadeur a dû attendre avant d’entrer ».

La police rejette l’affirmation selon laquelle elle aurait empêché l’ambassadeur d’entrer sur le Mont du Temple. »Nous ne l’avons pas empêché d’entrer, c’est lui qui a décidé à un moment donné de partir. S’il avait attendu quelques secondes, il serait entré. Précisons qu’une coordination préalable avec la police aurait évité le délai d’attente à l’entrée du Mont du Temple. Nous déplorons les informations mensongères sur cet incident ».

Finalement, l’ambassadeur a pu entrer et se rendre à la mosquée pour prier.