Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est actuellement en visite en Israël. Cet après-midi, il devait visiter l’église Eléona sur le Mont des Oliviers, sur le site de ”Pater Noster” sous l’autorité de la France.

La police israélienne était sur place pour sécuriser la visite. Le ministre français a refusé d’entrer compte-tenu de la présence des forces de sécurité israéliennes armées dans ce lieu.

”Je ne vais pas entrer dans le domaine de l’Eléona aujourd’hui parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée [sic], sans obtenir auparavant l’autorisation de la France et sans accepter d’en sortir. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et beaucoup de gravité : cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l’intégrité d’un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j’étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix”, a déclaré Jean-Noël Barrot.

Une fois qu’il a quitté les lieux la police israélienne a arrêté deux Français sur place qui ont refusé de s’identifier. Le ton est monté entre eux et les policiers au moment de l’arrestation.

Les deux hommes, des gendarmes chargés de la sécurité, ont été emmenés au commissariat où leur statut de diplomate a été vérifié. Ils ont été relachés quelques minutes plus tard.

Suite à cet incident, le Quai d’Orsay a indiqué que l’ambassadeur d’Israël en France serait convoqué en début de semaine prochaine.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a tenu à préciser ce soir: ”Tout ministre étranger qui se rend en visite officielle en Israël est accompagné par des gardes du corps israéliens, cette sécurité l’accompagne dans tous ses déplacements et partout où il se rend. La visite du ministre français des Affaires étrangères dans l’Eglise ”Pater Noster” était donc escortée par des gardes du corps du département de la sécurité des personnalités du Shabak et ce afin d’assurer la protection du ministre invité. Ces éléments ont été précisés en amont lors de la préparation de cette visite à l’ambassade de France en Israël. Pendant la visite le ton est monté entre les forces de sécurité israéliennes et deux gendarmes français qui ont refusé de s’identifier. Ils ont été arrêtés par la police et libérés immédiatement après avoir été identifiés comme diplomates”.