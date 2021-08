Le président de la Knesset Micky Lévy a demandé au ministre de la Défense Benny Gantz de mener une enquête pour savoir pourquoi le député Ahmad Tibi s’est vu interdire par un soldat d’entrer dans le quartier juif de Hevron.

Dans sa lettre, Micky Lévy écrit : « Je ne minimise pas la mission qui avait été confiée au soldat mais en même temps, la manière dont s’est déroulé l’incident nécessite une vérification approfondie et que des leçons soient tirées quant à la mission des différentes forces qui agissent sur le terrain en Judée-Samarie face aux parlementaires qui effectuent une activité publique ». Le président de la Knesset rappelle que l’immunité parlementaire ne se limite pas à l’enceinte de la Knesset et que tout député doit pouvoir effectuer son travail sans crainte.

Le problème entre la lettre et l’esprit du règlement est qu’Ahmad Tibi, comme ses collègues de parti, usent et abusent de leur immunité pour se livrer à des provocations et pour développer des activités anti-israéliennes en profitant allègrement des avantages que leur offre la démocratie israélienne. Ils sont très au fait de leurs droits, quant aux devoirs….

Photo Yonatan Sindel / Flash 90