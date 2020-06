Les médias ont fait leur grands titres depuis quelques jours à propos des images – embarassantes – diffusées en boucle montrant une bande de jeunes juifs s’en prenant à un passant Arabe dans une rue de Hevron, et l’intervention d’un soldat pour protéger le passant. Ce dernier a eu droit à des éloges de toutes parts et les jeunes juifs ont été au contraire montrés du doigt comme provocateurs, violents et racistes. Les images diffusées ne pouvaient effectivement mener à une autre conclusion.

Dimanche, l’avocat Itamar Ben Gvir, qui représente une partie de ces jeunes, avertissait qu’il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives, au vu de la « mode » des séquences filmées partiellement voire retravaillées à des fins de propagande. L’avocat s’était montré confiant, indiquant que le nombre important de caméras de vidéosurveillance dans cette zone permettrait de faire rapidement toute la vérité.

C’est ce qui semble être le cas. Lundi, Itamar Ben Gvir et l’avocat Avihaï Hajbi (photo), de l’organisation Honeou ont demandé au tribunal de paix de Jérusalem la libération immédiate de leurs clients qui ont été déférés devant la justice suite à des vidéos incomplètes qui n’ont pas montré ce qui s’est passé avant la séquence qui a été montrée par les médias. Cette vidéo a en fait été filmée par des Arabes qui ont ensuite coupé la scène montrant les provocations et jets de pierres en direction du groupe de jeunes juifs. « La police est tombée dans le piège tendu par des Arabes qui ont provoqué les jeunes juifs qui marchaient et c’est eux qu’elle a arrêtés », indique Itamar Ben-Gvir.

Les deux avocats ont espéré que le tribunal jugera l’affaire en fonction des éléments tangibles et pas en fonction de l’atmosphère créée par l’attaque en règle des médias et d’une partie de la classe politique contre ces jeunes.

S’il faut dénoncer avec force toute agression envers des personnes innocentes, quelle que soit leur origine, il ne faut pas oublier l’impressionnant palmarès des Arabes palestiniens à produire des vidéos « bien travaillées » dans des buts de grossière propagande.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90