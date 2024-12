Moins d’une semaine après l’incendie d’une synagogue à Melbourne, un autre incident antisémite s’est produit cette nuit (mardi à mercredi) en Australie, cette fois à Sidney.

Des hommes cagoulés ont brûlé une voiture et inscrit un graffiti ”Kill Israiel” (avec la faute d’orthographe) – ”Tuer Israël” – dans un quartier qui a abrite la plus grande communauté juive du pays. D’autres graffitis antisémites ont été constatés sur des bâtiments et des voitures du quartier. La police recherche les coupables qui seraient deux jeunes âgés de 15 à 20 ans.

Le chef du gouvernement de l’Etat du New South Wales, Chris Minns, a dénoncé un ”acte délibéré” et une ”tentative de semer la terreur au sein de la communauté juive de Sidney”.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a lui aussi condamné cet incident qu’il a qualifié de ”crime de haine”. ”C’est une nouvelle attaque antisémite et tous les Australiens doivent la condamner”, a déclaré Albanese, ”J’apporte tout mon soutien à la communauté juive et je condamne sévèrement cette attaque. Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme dans ce pays ni ailleurs”.