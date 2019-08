Incertitude quand à la venue des deux élues musulmanes antisémites du Congrès américain

Nouveau test pour la capacité de fermeté israélienne face au BDS. Les deux représentantes musulmanes au Congrès américain, Ilhan Omar (Minnesota) et Rashid Tlaib (Michigan) devraient arriver vendredi en Israël. Leur but n’est évidemment pas d’exprimer une quelconque sympathie pour l’Etat juif. Bien au contraire, elles entendent exhiber leur soutien à la cause ‘palestinienne’ et prévoient notamment de se rendre de manière démonstrative sur le mont du Temple, à la mosquée Al-Aqsa, accompagnées de représentants de l’Autorité Palestinienne.

A un jour de leur arrivée, les informations sont contradictoires. Jusqu’à mercredi, les instructions « venues d’en-haut » étaient d’autoriser la venue de ces deux provocatrices. La semaine dernière, Reouven Azar, adjoint au conseiller à la Sécurité nationale, avait convoqué une séance consacrée à cette affaire, la politique appliquée jusqu’à présent ayant été l’interdiction d’entrée sur le territoire israélien de personnes soutenant le BDS. Il avait indiqué qu’il serait préférable que les deux élues américaines n’entrent pas sur le territoire israélien, mais dans le cas contraire, de « limiter les dégâts autant que possible », notamment que la police interdise toute participation de membres de l’Autorité Palestinienne, qui aurait signifié une victoire symbolique et médiatique pour ces deux élues.

Mais s’agissant de deux membres du Congrès américain, la chose est plus délicate car le Premier ministre ne veut pas non plus froisser les élus démocrates du Congrès ni montrer qu’Israël ne serait pas un Etat « ouvert et démocratique ». Le Parti démocrate, de plus en plus à gauche, a fait savoir que si Ilhan Omar et Rashida Tlaib n’étaient pas autorisées à entrer en Israël, il annulerait une délégation d’élus démocrates qui doit se rendre en Israël sur initiative de l’Aipac.

De l’autre côté, le président américain Donald Trump, tout en affirmant ne pas vouloir se mêler des décisions israéliennes, avait fait savoir son mécontentement du fait qu’Israël accepte de faire entrer ces deux élues qui lui-même ne cesse d’attaquer pour leurs propos anti-israéliens et antisémites. « Si ces élues boycottent Israël, Israël devrait les boycotter également » aurait dit Donald Trump avec le bon sens qui est le sien. Pour certains dans la droite israélienne, l’autorisation d’entrée en Israël de ces deux provocatrices constituerait même un affront pour le président américain qui se démène pour soutenir Israël sur tous les fronts.

Mais jeudi matin, en revanche, des informations indiquaient que le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur pourraient finalement interdire l’arrivée des deux membres de la Chambre des représentants. Mercredi, une ultime réunion s’est tenue entre le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, les ministre des Affaires étrangères, le conseiller à la Sécurité nationale et le conseiller juridique du gouvernement pour décider.

Rashida Tlaib va participer à un séminaire antisémite

Cette dernière information devrait convaincre Binyamin Netanyahou de ne pas permettre l’entrée en Israël de Rashida Tlaib. Cette dernière va participer le samedi 21 septembre à un colloque organisé par l’organisation American for Palestine (AMP), aux côtés de l’ancien présentateur de la CNN Marc Lamont-Hill, licencié pour propos antisémites et appel à « la libération de la Palestine de la Mer au Jourdain ». L’AMP soutient ouvertement le BDS.

