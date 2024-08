30 juillet 2024….banlieue sud de Beyrouth….

Une frappe israélienne tue le commandant militaire le plus haut gradé du groupe terroriste libanais hezbollah, soutenu par l’Iran.

Quelques heures après la frappe ciblée, dans un communiqué de presse, les Forces de défense israéliennes (FDI) confirment avoir éliminé Fuad Shukr, connu sous le nom de « Sayyid Muhsan ». Ils ont décrit Shukr comme le « bras droit » de Hassan Nasrallah, secrétaire général du hezbollah, et proche conseiller pour « la planification et la direction des opérations en temps de guerre ».

Shukr avait dirigé les attaques du hezbollah contre Israël après les atrocités commises par hamas, ce 7 octobre. Il était responsable de l’attaque à la roquette du hezbollah qui a tué 12 enfants jouant sur un terrain de football, en a blessé 44 autres, ce 27 juillet contre la ville de Majdal Shams, sur les hauteurs du Golan. L’armée israélienne a déclaré : « Shukr était responsable de la majorité des armes les plus avancées du Hezbollah, notamment des missiles à guidage de précision, des missiles de croisière, des missiles antinavires, des roquettes à longue portée et des drones ». Il était également responsable de la constitution des forces du hezbollah, de la planification et de la mise en œuvre des attaques contre Israël.

Les Américains doivent remercier Israël d’avoir rendu la justice au bout d’un missile ! Ce terroriste avait assassiné 241 Marines américains au Liban en 1983.

Si la diplomatie est une guerre par d’autres moyens, elle est aussi un compromis par lâcheté.

Des foules antisémites envahissent les rues occidentales en scandant « Mort à Israël », mais la pression américaine retarde l’invasion du Sud Liban.

115 personnes enlevées par les bouchers du hamas sont utilisées comme boucliers humains lorsque les troupes de Tsahal arrivent pour en finir définitivement. Si le hamas croit que son coup de pub consistant à libérer quelques otages absout ses tueurs des horribles meurtres, viols et incendies du 7 octobre, oubliez-le.

L’heure du jugement a sonné.

Le mode de vie de l’Occident est assiégé. Sa politique d’immigration libérale et paresseuse, le fait d’autoriser les partisans du terrorisme sur son sol – tout comme les Amériques et l’Europe, qui constitue un refuge sûr pour les terroristes islamistes – lui reviennent en pleine figure.

C’est à la vie ou à la mort. Il est fort probable que ce sera la mort.

Dans les journaux et à la télévision, on passe beaucoup de temps à discuter de la domination des migrants musulmans sur la démographie et la culture blanches. Cette année, Seattle est devenue la première ville américaine à interdire la discrimination fondée sur la caste, mais les citadelles du pouvoir intellectuel américain sont systématiquement subverties par des immigrants venus de pays islamiques, dont la Palestine.

Le monde universitaire et politique américain a été infiltré par des éléments pro-terroristes.

Des politiciens « progressistes » comme la députée américaine Ilhan Omar, elle souhaite que les violations des droits de l’homme des terroristes au Cachemire soient prises au sérieux par l’Amérique, Rashida Tlaib, qui a menti alors qu’il était prouvé que c’était le Jihad islamique palestinien et non Israël, qui avait bombardé un hôpital de Gaza, attisent les flammes de l’antisémitisme !

Sur leur campus, des étudiants de Stanford ont brandi des drapeaux palestiniens, se battant avec leurs détracteurs !

À Harvard, des groupes d’étudiants ont signé une lettre jugeant Israël « entièrement responsable » de la boucherie !

Au sein de leurs établissements, les étudiants pour la « justice en Palestine » ont célébré l’acte de « résistance » du hamas !

À l’université de Virginie, ces monstres ont qualifié les viols et le massacre de « pas vers une Palestine libre » !

Des femmes, portant la burqa, ont déchiré des affiches représentant les visages des otages !

Heureusement, le bon sens a prévalu. De nombreux cabinets d’avocats et entreprises ont retiré leurs offres d’emploi aux signataires, provoquant la panique parmi les étudiants qui souhaitent conduire des Porsche et devenir les chiens de garde des terroristes. Les politiciens occidentaux ont appelé à l’annulation massive des visas et à l’expulsion des manifestants et des étudiants qui soutiennent le massacre du Hamas.

Leurs gouvernements ont-ils la volonté de le faire ?

Le choc des civilisations est en train de se produire. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour la civilisation.

Les réfugiés fuyant les atrocités dans leurs pays d’origine en Afrique et au Moyen-Orient ont été accueillis par les gouvernements occidentaux libéraux. Ils sont devenus citoyens tout en conservant leur héritage commun d’antisémitisme et de haine de la culture occidentale. Leurs foules protestaient en tant que musulmans, et non pas comme des citoyens des pays qui les avaient accueillis pour échapper aux valeurs sombres qu’ils fuyaient.

Paradoxalement, leurs alliés sont Black Lives Matter.

Les Noirs aux États-Unis ont une histoire d’antisémitisme : une ironie puisqu’avec les Juifs, elles constituent les deux minorités persécutées. Dans les années 1950, l’activiste et antisémite Malcolm X, membre de la Nation de l’Islam, soutenait la « cause arabe » contre Israël.

Le gouvernement Modi, qui applique une politique de tolérance zéro à l’égard du terrorisme et de ses partisans, devra frapper les terroristes et les frapper durement. Il lui faudra une main de fer dans un gant de fer pour accomplir cette tâche.

Pas de compromis.

Pas de pitié.

Bien que personne ne puisse en être certain, il semble y avoir un consensus public croissant sur le fait que notre planète et ses habitants soient entrés dans une nouvelle ère de grande incertitude.

Attirés par des forces comme le militarisme des grandes puissances, la guerre, la destruction de l’environnement, la stagnation économique, l’aggravation des inégalités et le populisme, les courants d’incertitude semblent monter. Certains observateurs parlent même d’une grande régression vers la catastrophe, d’un retour au monde des années 1920 et 1930, alimenté par un sentiment généralisé d’inquiétude et de peur : l’avenir n’apporterait que des menaces, au lieu de nouvelles opportunités de bien vivre !

Ces affirmations concernant une nouvelle ère d’incertitude sont elles-mêmes entachées de doutes.

Si l’on considère l’Histoire, par exemple, il est assez difficile de savoir si, et dans quelle mesure, la nouvelle incertitude dépasse ou même égale les périodes de calamité précédentes.

Notre époque est-elle vraiment comparable aux grandes perturbations et turbulences de la première moitié du XXe siècle, avec ses crises économiques, ses empires dissous, son effondrement démocratique, son totalitarisme et ses guerres mondiales catastrophiques ?

Nous ne savons pas vraiment comment répondre directement à ces questions difficiles et troublantes. Si on compare des époques entières, il n’est pas évident de savoir comment classer au mieux, encore moins mesurer, l’expérience de l’incertitude.

Même la définition de l’incertitude reste incertaine.

Cela n’est pas surprenant !

Seules les expériences vécues non affectées par le flux du temps peuvent être définies avec certitude. On pourrait donc dire que l’incertitude est un caractère volage, un défi lunatique à la certitude et un tourmenteur capricieux de la conviction humaine.

Nous devrions être moins sûrs de nous.

La démocratie exige des citoyens sages et des représentants justes : des gens expérimentés et humbles sachant qu’ils ne savent pas tout, se méfiant donc de ceux qui pensent tout savoir, en particulier lorsqu’ils tentent de camoufler ou d’imposer leur volonté arrogante de pouvoir aux autres. Mais il y a eu de nombreuses fois dans le passé où la forme politique connue sous le nom de démocratie a détruit la sagesse en ce sens.

Quand les choses vont bien, la démocratie offre des espaces et des mécanismes permettant aux gens de définir avec une certaine certitude leurs propres insécurités. Quand les choses vont mal, la démocratie fait le contraire : elle produit des sentiments d’incertitude qui saisissent des millions de personnes, avec parfois des effets décadents.

Pressée par des forces extérieures et des faiblesses internes, la démocratie trébuche, paralyse son propre fonctionnement, produit un excès d’incertitude.

La démocratie est maudite par l’incertitude.

Elle nourrit le sentiment de trop de confusion et trop peu de soulagement.

Elle commence à être déchirée par l’incertitude, catapultée dans le chaos. L’inconfort extérieur et la confusion intérieure se nourrissent l’un de l’autre. La décadence donne du courage aux fantasmes obstinés et sûrs de leur terrain. Les avides de pouvoir armé de leur Grande Vérité bondissent. Les personnes à la grande gueule qui « parlent un peu plus de certaines choses que le reste d’entre nous » disent qu’elles peuvent mettre fin à l’incertitude.

Les citoyens ayant perdu leurs repères prêtent attention.

C’est à ce moment-là que le tyran, le fasciste ou le despote populiste fait son apparition et offre ses cadeaux empoisonnés aux personnes confuses et perplexes qui souffrent d’une incertitude insupportable.

À notre époque, décrite comme une nouvelle ère d’incertitude, le moment de la soumission populaire aux grandes certitudes ne se profile-t-il pas à nouveau ?