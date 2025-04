Les flammes continuent de progresser dans la région de Beth Shemesh. Un ordre de mobilisation des pompiers réservistes a été lancé dans tout le pays. Plus de 110 équipes de pompiers oeuvrent sur trois foyers différents dans la zone de l’incendie. 11 canadairs et un hélicoptère sont utilisés actuellement et l’armée apporte son soutien. Une policière a été prise en charge par les secours après avoir inhalé de la fumée.

Le Premier ministre Netanyahou s’est déplacé dans la cellule de crise sur le terrain accompagné par la ministre de l’Environnement Idit Silman et le chef de la police Danny Lévy.

Le ministre de tutelle des pompiers, Itamar Ben Gvir, est actuellement en visite officielle aux Etats-Unis mais suit de près la situation depuis ce matin et se tient informé en permanence.

Trois localités ont dû être évacuées pour l’instant: Beth Meïr, Eshtaol et Messilat Tsion. La route 1 est bloquée dans les deux sens au niveau des incendies. En revanche la route 6 qui avait été fermée en raison d’incendies dans la région de la Shfela a été rouverte à la circulation après que les pompiers ont réussi à maitriser les flammes.