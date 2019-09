Un haut responsable de l’Administration américaine a déclaré à l’agence Reuters qu’il n’y a aucun doute que l’Iran est derrière l’attaque des drones qui a mis le feu à deux grandes raffineries pétrolières saoudiennes. Même si se sont les milices ‘houties qui ont lancé les dix drones qui se sont abattus sur ces deux raffineries, elles reçoivent armement, argent, formation et instructions directement de Téhéran.

Samedi, immédiatement après cette attaque sans précédent, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo avait déjà pointé l’Iran du doigt: “Téhéran est derrière une centaine d’attaques contre l’Arabie saoudite. Le président Hassan Rohani et son ministre des affaires étrangères, Mohamad Javad Zarif prétendent s’engager dans la diplomatie, mais au milieu de tous ces appels à une désescalade, l’Iran vient de lancer une attaque sans précédent contre l’approvisionnement énergétique de la planète”. La France, fidèle à elle-même, a condamné ces attaques mais sans nommer l’Iran ni faire la moindre allusion à la responsabilité de ce pays dans cet attentat qui n’a pu être conçu et commis sans son aide active.

Depuis des mois, les ‘Houtis situés au Yémen mènent des attaques contre des objectifs saoudiens. Mais samedi, ce conflit a pris une toute autre dimension avec cette attaque en règle qui a provoqué des immenses incendies dans deux raffineries du groupe pétrolier saoudien Aramco situées à à Abqaiq et à Khurais, qui a elles seules représentent 5% de la production mondiale! Les nuages de fumées étaient visibles depuis l’atmosphère. Les dégâts ont été tels que le gouvernement saoudien a ordonné une réduction temporaire de moitié de sa production journalière de brut.

Bien qu’Israël ne soit pas directement concerné par cette attaque, il s’agit d’un fait nouveau dans la région car les drones ont atteint leur cibles avec une grande précision. On peut ainsi y voir un “message” subliminal adressé par Téhéran à Israël, mais aussi aux Etats-Unis ainsi qu’aux Européens, pour leur montrer que l’Iran a une capacité de frappe significative mais aussi que les sanctions américaines contre l’Iran peuvent avoir des conséquences sur la production et le prix du brut dans le monde.

Mais pour l’instant ni l’Arabie saoudite ni les Etats-Unis ne semblent vouloir réagir de manière adéquate à ce nouvel acte de piraterie et de terrorisme de la part de l’Iran. Une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rohani semble par contre de plus en plus hypothétique dans un avenir proche.

Photo Satellites NASA