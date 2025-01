Un incendie d’une ampleur sans précédent continue de ravager Los Angeles, même si deux des plus importants foyers sont en passe d’être maîtrisés. Le bilan humain et matériel est particulièrement lourd. Les autorités font état de 11 victimes confirmées, 5 300 bâtiments détruits et plus de 21 500 dounams consumés. 13 personnes sont toujours portées disparues, laissant craindre une possible augmentation du nombre de victimes alors que les opérations de recherche se poursuivent. 153 000 personnes ont déjà évacué leur logement, tandis que 166 000 autres restent en état d’alerte.

L’enquête préliminaire révèle de graves manquements dans le système de sécurité incendie de la ville. Le Los Angeles Times rapporte que le réservoir de Santa Ynez, infrastructure cruciale de Pacific Palisades, était hors service depuis février. Cette installation, d’une capacité de 442 millions de litres, est restée inexplicablement vide pendant près d’un an dans l’un des quartiers les plus huppés de la métropole.

Face à ces révélations, le gouverneur Gavin Newsom a réclamé l’ouverture d’une enquête urgente. A cette situation chaotique viennent s’ajouter 223 arrestations pour violation du couvre-feu et pillages.

De nombreux Israéliens expatriés à Los Angeles, confrontés à la perte de leur maison ou contraints d’évacuer, ont fait part de leur détresse. Parmi eux, l’actrice Moran Attias, qui a quitté l’Etat hébreu après le 7 octobre 2023 et qui pensait être en sécurité sur la côte ouest américaine. « Ce que vis est irréel. Je ressens un terrible sentiment d’impuissance », a-t-elle confié aux médias israéliens.