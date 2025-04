Le violent incendie qui s’est déclaré mercredi dans les plaines de Judée aux environs de Jérusalem, ravageant plusieurs cours et toits de maisons du moshav de Mesilat Zion. Les pompiers poursuivent leurs efforts de lutte contre les flammes qui devraient se prolonger toute la nuit. Les autoroutes 44 et 38 restent fermées à la circulation.

Une réunion de crise vient de s’achever au centre de gestion des incendies d’Eshtaol, présidée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, y a participé par téléphone, accompagné d’autres hauts responsables des services d’urgence.

Les experts ont présenté un état des lieux de la propagation de l’incendie et des opérations en cours. À l’issue de cette réunion, le ministre Ben-Gvir a ordonné le renforcement de tous les dispositifs d’intervention. De son côté, le commissaire de police Danny Levy a demandé aux forces de se préparer à poursuivre les opérations pendant la nuit, en mobilisant tous les moyens disponibles, y compris les moyens aériens de la police.

La police israélienne souligne le caractère évolutif de la situation et indique que des évaluations régulières sont effectuées avec l’ensemble des services d’urgence. Les opérations se déroulent simultanément depuis les airs, avec l’appui d’hélicoptères, et au sol.

Lors de son intervention, le Premier ministre Netanyahou a souligné : « Un travail remarquable est réalisé par les forces de police, les pompiers et les responsables des localités. Jusqu’à présent, aucune localité n’a été gravement endommagée et personne n’a été blessé. C’est notre priorité absolue : prévenir les pertes humaines. »

Netanyahou a identifié trois priorités claires : maintenir la pleine capacité des forces de lutte contre les incendies pendant la nuit – période critique où les braises se rallument facilement sous l’effet des vents, assurer des voies d’évacuation ouvertes pour éviter les « pièges à incendie », et protéger la ligne de défense vers Jérusalem, notamment la zone de Mevaseret.

Le Premier ministre a également évoqué la préparation de « réserves pour les pays », mentionnant une possible coopération avec la Grèce et d’autres nations, sans donner plus de précisions sur cette stratégie internationale.

L’autoroute 6 a été rouverte à la circulation, selon les dernières informations disponibles, mais la situation reste critique dans plusieurs secteurs des plaines de Judée.