Aujourd’hui, dimanche, la police a autorisé à la publication l’information selon laquelle quatre suspects ont été arrêtés dans l’enquête sur l’incendie d’une habitation dans le quartier de Shimon Hatsadik à Jérusalem.

Il y a un mois, la maison de Tal Yoshvaïev, habitant du quartier Shimon Hatzadik, a été incendiée, suite à des jets de bouteilles incendiaires. Par chance, la famille ne se trouvait pas à l’intérieur à ce moment.

La police a arrêté quatre suspects, dont un mineur, soupçonnés d’avoir jeté les cocktails molotov sur la maison. Après enquête de la police et du Shabak, il a été décidé qu’ils seraient mis en examen.

Le député Itamar Ben Gvir qui a établi sa permanence parlementaire dans le quartier de Shimon Hatzadik depuis l’incendie, s’est félicité de cette annonce : »Je suis content de constater que depuis que je me suis installé ici, les institutions ont décidé d’agir ».

La famille Yoshvaïev a tenu à remercier les forces de sécurité pour cette arrestation. Ils ont aussi ajouté que la police et le Shabak devraient être plus efficaces pour que les Juifs puissent se promener en toute sécurité à Jérusalem en général et dans le quartier de Shimon Hatzadik en particulier. »Il est inconcevable qu’il ait fallu attendre qu’un député s’installe dans le quartier pour que ces terroristes soient arrêtés. Ils étaient connus déjà avant l’incendie de notre maison ».