Un incendie de grande ampleur a éclaté dans l’après-midi dans une fabrique située dans le centre de Jérusalem, près de l’hôpital Bikour Holim. Le feu s’est propagé dans trois immeubles. Fort heureusement, on ne déplore aucune victime et les bâtiments voisins n’ont pas été endommagés. C’est à 14h15 que le standart central des pompiers de la ville a reçu un appel.

21 équipes de pompiers ont dû intervenir pour circonscrire le sinistre. Après avoir éteint les flammes, les secouristes sont restés sur les lieux pour s’assurer que personne n’avait été bloqué par le feu et qu’aucun foyer ne risquait de s’embraser à nouveau. Pour le moment, on ignore la cause de cet incendie.

La direction de l’hôpital Shaaré Tsedek a indiqué que l’établissement avait accueilli provisoirement les patients soignés à Bikour Holim par mesure de précaution. Par ailleurs, une quarantaine de femmes qui venaient d’accoucher et leurs nourrissons ont été également transférés. Le ministère de la Santé a autorisé ce transfert et le personnel médical a suivi pour pouvoir s’occuper des personnes hospitalisées.