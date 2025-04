À l’aéroport Ben Gourion, une exposition d’oeuvres réalisées par d’anciens otages a été inaugurée cette semaine. Les œuvres de Raz Ben Ami, Merav Tal, Ilana Gritchovsky, Karina Aryev, Naama Levy, Liri Elbag, Keren Monder, Ohad Monder Zakhari, Margalit Moses, Aviva Siegel et Yarden Bibas y sont présentées.

Conçue à l’occasion de la Journée de l’Indépendance, l’exposition offre à chacun des artistes l’opportunité d’illustrer sa propre définition du mot « indépendance ».

L’oeuvre de Yarden Bibas, sous le titre « Liberté et Amour », est une création mettant à l’honneur trois papillons en fils de métal, en hommage à sa famille disparue.

« Dès qu’on m’a proposé de réaliser une oeuvre avec Kobi Siboni, j’ai su que je voulais sculpter des papillons », explique-t-il. « Les papillons symbolisent pour moi Ariel, et avec lui Shiri et Kfir. Ils représentent la liberté, l’air, la lumière du soleil. Ils incarnent l’indépendance. »

Bibas poursuit : « Retrouver la capacité de créer de mes mains, comme avant que tout ne bascule, a aussi été une forme de liberté. Les papillons évoquent les jours d’été, les promenades en famille. À travers eux, j’envoie mon amour à Shiri, Ariel et Kfir, et je réclame la liberté pour tous les otages encore détenus. Il ne peut y avoir d’indépendance sans leur retour. En ce Jour du Souvenir, il ne doit pas y avoir de famille endeuillée sans tombe sur laquelle se recueillir. »

L’exposition restera visible à l’aéroport Ben Gourion tout au long de la semaine, permettant à des dizaines de milliers de passagers de découvrir ces œuvres et de se souvenir de l’urgence de ramener les otages.

Elle sera ensuite présentée à New York dans le cadre des célébrations de la Journée de l’Indépendance israélienne.

Raz Ben Ami, qui a survécu avec son mari Ohad à la captivité du Hamas, a déclaré lors de l’inauguration :

« Cette année, plus que jamais, nous ressentons profondément l’absence de nos 59 frères et sœurs. Nous ne pourrons pas continuer tant qu’ils ne seront pas rentrés. »