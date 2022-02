Le directeur-général du ministère de la Défense, Amir Eshel, accompagné de hauts-fonctionnaires a inauguré le stand israélien au grand salon international Singapore Airshow. Il s’agit d’un événement bisannuel qui a lieu depuis 2008 et lors duquel sont présentées les innovations technologiques en matière d’aviation civile et militaire. Cette année, Israël est représenté par huit industries de pointe dans le domaine de la défense, dont IAI, Rafael et Elbit, réunies sous le chapeau de « SIBAT », le département d’aide aux exportations militaires du ministère de la Défense. Ces entreprises présenteront leurs dernières innovations dans le domaine de la défense antiaérienne, des drones multirotors et de la cybernétique.

Le général (rés.) AmirAmir Eshel a déclaré : « Le monde se dirige vers une période moins calme, avec des perspectives et des opportunités pour les industries militaires israéliennes. Nous allons travailler ensemble avec ces industries afin de franchir un nouveau cap qui renforcera l’Etat d’Israël sur le plan sécuritaire et stratégique mais aussi économique et social ».

Photo ministère de la Défense