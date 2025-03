Le nouveau tronçon, qui relie l’hôpital Hadassah Ein Kerem aux quartiers de Neve Yaakov et Pisgat Ze’ev au nord de la ville, facilitera singulièrement la vie du personnel médical et des patients qui pourront se rendre plus facilement à l’hôpital situé dans les hauteurs de Jérusalem.

La ligne modernisée comprend 7 kilomètres de voies supplémentaires, dont 12 nouvelles stations : 4 nouvelles stations au nord de la ville jusqu’au quartier de Neve Yaakov, et 8 autres stations au sud-ouest de la ville, desservant Kiryat Yovel, Kiryat Menachem, Ir Ganim, l’intersection d’Ora, la faculté de médecine de l’Université hébraïque et l’hôpital Hadassah Ein Kerem.

« L’extension de la ligne rouge du tramway de la capitale s’inscrit dans un vaste projet de modernisation des transports publics visant à changer la face de Jérusalem. Le métro léger est bien plus que des rails et des wagons. C’est une artère vitale qui relie les quartiers de la ville, facilite la circulation, renforce l’économie locale et permet à des milliers de familles de se rendre plus rapidement au travail, à l’école, à leur centre de soins de santé et aux centres commerciaux », a déclaré le Premier ministre. Citant le verset biblique « Jérusalem est construite comme une ville unie », il a affirmé que la nouvelle ligne concrétisait cette vision, « en connectant les quartiers, les résidents, mais aussi le passé et le futur ».

« Aujourd’hui, nous assistons à une nouvelle étape importante dans la révolution des transports à Jérusalem, qui s’inscrit dans notre vision d’améliorer la qualité de vie, d’accroître la sécurité routière, de créer des liens et de réduire le coût de la vie pour les résidents israéliens. La Ligne Rouge modernisée est un système de transport avancé qui relie les quartiers, les personnes et les communautés, et nous rapproche d’une ville intelligente aux normes internationales les plus élevées », ajouté la ministre des Transports.