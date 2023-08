Le grand jour est enfin arrivé. Après vingt ans d’attente, huit ans de chantier, la ligne ”rouge” du tramway de Tel Aviv a été inaugurée aujourd’hui par le Premier ministre, Binyamin Netanyahou. Etaient aussi présents lors de la cérémonie: l’épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, la ministre des Transports Miri Regev, le ministre de l’Energie et des Infrastructures et ancien ministre des Transports, Israël Katz et le ministre des Finances et ancien ministre des Transports Betsalel Smotrich.

Après avoir coupé le ruban rouge, le Premier ministre s’est ému de l’importance du moment: ”Ma mère est née à Petah Tikva, il y a 100 ans, il y avait ici des vergers, quelques maisons et une poignée d’habitants. Regardez où nous nous trouvons aujourd’hui. C’est un jour de fête pour Israël, nous inaugurons le tramway, le chemin n’a pas été facile. Il y a eu des gens qui se sont opposés”.

Derrière le Premier ministre, on pouvait entendre les cris des personnes venues manifester contre lui et son gouvernement: ”Il y aura toujours des obstacles”, a déclaré Netanyahou, ”Nous devons les surmonter. Des personnes nous ont dit, certaines se trouvent derrière nous ici, n’ouvrez pas l’économie, nous l’avons ouverte et nous avons réussi. On nous a dit de ne pas sortir le gaz de l’eau, nous l’avons sorti et nous avons réussi. On nous a dit de ne pas construire la barrière à la frontière avec l’Egypte, nous l’avons construite et nous avons sauvé le pays. On nous a dit, il est impossible de faire la paix avec les pays arabes sans résoudre la question palestinienne, nous l’avons fait et nous réglerons aussi la question palestinienne. Nous avons fait tout cela et nous relions aujourd’hui le pays entre les villes, à l’intérieur des villes”.

La ministre Miri Regev a déclaré: ”C’est un jour historique. Justement en ces jours de division, cette ligne nous apprend que l’on peut relier Bné Brak, Migdalim et Ramat Gan. La ligne rouge avec toutes ses nuances”.

Elle a remercié les maires des villes traversées par le tramway, en ignorant Ron Houldaï, maire de Tel Aviv, qui avait décidé de boycotter la cérémonie.

La ligne traversera plusieurs communes du goush Dan. Elle reliera Petah Tikva à Bat Yam en passant par Bné Brak, Ramat Gan et Tel Aviv-Yaffo.

La ligne s’étend sur 24 kilomètres dont la moitié sous terre et servira 234000 voyageurs par jour, avec un tramway toutes les 3 minutes et demi en heures de pointe et toutes les 6 minutes le reste du temps. Il y a 34 stations dont 10 souterraines.