Un impressionnant ballet d’autobus a amené des milliers de personnes de tous âges et venues de tout le pays à Shavei Shomron pour participer malgré le mauvais temps à la marche vers ‘Homesh en compagnie de la famille Dimentman et exiger du gouvernement qu’il ne récompense pas les terroristes en détruisant la Yeshiva dans laquelle étudiait Yehouda Dimentman hy »d et qu’il quittait pour rentrer chez lui au moment où il a été assassiné.

A la fin de la marche une cérémonie s’est tenue à ‘Homesh à la mémoire de Yehouda hy »d. Parmi les personnalités présentes, de nombreux rabbanim, dont le rav Tsvi Tau, directeur de la yeshiva Har Hamor, et plusieurs députés, parmi eux Orit Struck, Avi Maoz et Simha Rotman (Hatziyonout Hadtit), Amihaï Shikli (dissident Yamina) et Moshé Arbel (Shass). Absence remarquée, celle de David Elahyani, président du conseil des localités de Judée-Samarie, qui en d’autres temps aurait été présent, mais qui aujourd’hui est membre de Tikva Hadasha et soutient le gouvernement.

Avant la marche, le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a déclaré : « Plus de dix-mille personnes sont venues à ‘Homesh de tout le pays, une marée humaine, que personne ne prévoyait, et surtout pas ce gouvernement. Le peuple est là et il veut ‘Homesh construite et habitée. Le peuple veut une yeshiva à ‘Homesh, le peuple veut une réponse sioniste et déterminée face au terrorisme, sur le plan militaire comme sur le plan civil. La population d’Israël achève une semaine difficile, et ensemble avec la famille Dimentman nous sommes venus apporter à cette population, le sionisme, le retour de l’honneur national et de la sécurité, et nous disons au gouvernement : ‘Retirez vos mains de ‘Homesh’ ! » Et de s’adresser directement au Premier ministre Naftali Benett : « C’est à vous qu’incombe la responsabilité d’apporter la réponse à cet assassinat ! »

Le père de Yehouda hy »d tout comme la veuve Etya ont appelé eux-aussi le gouvernement à ne pas détruire la yeshiva et à honorer la mémoire de Yehouda hy »d.

Vidéos :

Photo Berele Krombi