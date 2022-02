Plusieurs centaines de rabbins et directeurs de yeshivot, des diverses communautés orthodoxes mais aussi du courant sioniste-religieux, se sont rassemblés mardi soir aux Binyanei Haouma à Jérusalem pour exprimer leur opposition à la réforme entreprise par le ministre des Cultes Matan Kahana dans le domaine des conversions. Ce rassemblement, quasi-unique dans sa composition et son affluence, était présidé par les deux Grands rabbins d’Israël, le rav David Lau et le rav Itshak Yossef, en présence des anciens Grand rabbins rav Israël Meïr Lau et rav Shlomo Amar.

Si le monde orthodoxe est totalement uni sur son opposition, le courant sioniste-religieux est partagé et certains rabbanim soutiennent les réformes voulues par le ministre. Le principal point d’opposition réside dans l’autorisation qui serait donnée aux rabbins des villes de pouvoir convertir au judaïsme, une pratique qui existait d’ailleurs il y a quelques décennies encore. Les opposants à cette réforme craignent une perte d’influence du Grand rabbinat en ce domaine.

A part les interventions à la tribune qui ont exhorté le gouvernement à ne pas porter atteinte à l’institution du Grand rabbinat d’Israël, un document a été écrit et signé, rappelant au respect strict de la halakha et à ne pas introduire des réformes. Les rabbanim présents se sont également engagés à ne pas reconnaitre des conversions qui auront été réalisées sans l’aval des Grands rabbins d’Israël.

Vidéo :

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90