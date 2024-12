Le directeur général du ministère israélien de la Défense, le général (rés.) Eyal Zamir, a approuvé aujourd’hui (jeudi) l’accord d’achat de cinq navires lance-missiles avancés ”Reshef” auprès des chantiers navals israéliens, pour une valeur totale d’environ 780 millions de dollars (2,8 milliards de shekels).

L’acquisition a été approuvée à la fois par le Comité ministériel des achats et par le Comité mixte du budget de la défense de la Knesset. En vertu de l’accord, Israel Shipyards produira et fournira les navires à la marine israélienne sur une période d’environ six ans, avec une option pour des navires supplémentaires à l’avenir. La fabrication des navires en Israël renforcera la sécurité et assurera la continuité de la production et du soutien à Tsahal.

Le navire lance-missiles ”Reshef” sera le navire de classe Sa’ar le plus récent et le plus avancé de la marine israélienne. Ce navire multi-missions a été développé en collaboration avec la marine israélienne, intégrant les meilleurs systèmes d’armes avancés de l’industrie de défense israélienne. Le navire intègre des technologies avancées pour fournir des capacités exceptionnelles et une supériorité navale à Tsahal. Ceux-ci remplaceront le navire lance-missiles de classe Sa’ar 4.5 ”Nirit”, qui sera déclassé après quatre décennies de service.

Le général (rés) Eyal Zamir, a déclaré : ”L’accord “Reshef” représente une intégration des priorités sécuritaires, économiques et industrielles. Ces nouveaux navires renforceront les capacités maritimes croissantes de la marine israélienne. Leur fabrication locale en Israël permettra de maintenir et de développer la ligne de production stratégique exclusive du pays pour les navires de combat et d’améliorer l’indépendance et la continuité opérationnelles tout en garantissant des centaines d’emplois en Israël. D’autres pays devraient suivre l’exemple de la marine israélienne en cherchant à acquérir ces navires de combat de fabrication israélienne, ce qui stimulera les exportations de défense”.