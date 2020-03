Afin de rassurer la population avant les fêtes de Pessa’h et alléger les concentrations humaines dans un même lieu, plusieurs grandes chaînes de supermarchés ont annoncé qu’elles vont laisser des dizaines de leurs magasins ouverts 24h/24h dès la semaine prochaine. Il s’agit notamment des chaînes Rami Lévi, Shufersal et Yonananof. Les sites Internet de ces groupes renseigneront les consommateurs sur la liste des magasins qui fonctionneront sur ce mode. Jusqu’à présent, de nombreux supermarchés étaient déjà restés ouverts plus tard le soir ou avaient ouvert leurs portes à l’issue du Shabbat.

Cette décision permettra aussi aux chaînes de distribution d’embaucher du personnel, ce qui n’est pas négligeable dans la conjoncture économique et sociale très difficile que vit le pays.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90