Dudi Cohen, directeur de Yamina pour la région centre a annoncé avec fracas son départ du parti. Dans un post publié sur Facebook il explique sa décision et ne ménage pas ses critiques envers les dirigeants et députés du parti : « Cela fait des mois que je lutte depuis l’intérieur et l’extérieur, et des mois que je mène une profonde réflexion. J’ai décidé que je peux plus continuer à prendre part de quelque manière que ce soit à ce parti dans sa configuration actuelle ».

Dudi Cohen révèle la goutte qui a fait déborder le vase : « Ce sont les récents propos des députés Yamina lors des commérations en souvenir d’Itshak Rabin, et qui ont adopté la rhétorique de Zehava Ga-On (Meretz) et ses acolytes. Ma décision est aussi la conséquence de toutes ces promesses faites qui ont été jetées à la poubelle, l’une après l’autre, et qu’une autre boussole a été mise en place dont le seul objectif est de conserver un fauteuil, même au prix d’une barderie du sionisme, du Camp national, de l’amour d’Erets Israël et de la Torah d’Israël. Je ne suis plus capable idéologiquement de soutenir ce genre de décisions ».

Le militant a également annoncé son soutien au député Ami’haï Shikli « qui symbolise le contraire absolu de ce que font aujourd’hui les membres de Yamina, et qui est le seul qui est resté fidèle aux valeurs au nom desquelles il a été élu ».

