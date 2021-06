Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a fait une importante déclaration à la presse lundi après-midi, lors de la séance du Likoud après s’être réuni avec les présidents des partis de l’opposition de droite. Netanyahou a évoqué la question iranienne et a sévèrement dénoncé l’engagement pris la semaine dernière par Yaïr Lapid face au secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken de ne plus « agir par surprise » pour tout ce qui concerne les actions israéliennes contre l »Iran. Cet engagement a été rendu public par le State Department.

L’ancien Premier ministre a qualifié cet engagement de « très grave pour la sécurité d’Israël » et souligné « qu’il s’agit du pire message de faiblesse que le nouveau gouvernement pouvait transmettre ». Netanyahou a rappelé que durant tous ces mandats, il avait tenu ferme face aux diverses administrations américaines et avait refusé d’avertir systématiquement les Américains avant chaque action contre l’Iran. Dernier cas en date, lors de la visite du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui avait émis la même exigence, Binyamin Netanyahou lui avait poliment répondu : « Nous tiendrons compte de votre demande ».

Le chef de l’opposition a poursuivi : « Avertir d’avance pour chaque opération comporte deux risques : des pressions internationales et des fuites qui risquent de mettre des opérations en péril (…) Il faut savoir dire non, même au président des États-Unis lorsqu’il s’agit de la sécurité d’Israël ».

Binyamin Netanyahou, qui durant son intervention a pris soin de souligner à plusieurs reprises que c’est Yaïr Lapid qui est le réel Premier ministre, a dit que le nouveau président iranien ne pouvait recevoir de plus beau cadeau qu’un engagement d’Israël à n’agir qu’avec un assentiment des Americains alors que ces derniers courent vers un accord avec les Iraniens.

L’ancien Premier ministre a conclu en notant que le nouveau gouvernement Lapid-Bennett est dangereux pour la sécurité d’Israël et que son objectif et celui de l’opposition est de le remplacet au plus vite.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90