Dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie d’anniversaire de la mort de l’ancien Premier ministre Lévy Eshkol, Binyamin Netanyahou a fait une importante révélation concernant domaine diplomatique: Israël est actuellement en pourparlers avec six pays arabes qui étaient auparavant hostiles à l’Etat d’Israël.

Le chef du gouvernement a rappelé que le grand public ne voit que quelques éléments du processus de normalisation qui s’est entamé entre Israël et le monde arabe et que la grande majorité des contacts se déroule encore en coulisses. Binyamin Netanyahou a parlé de “pays de la région” mais aussi de pays arabo-musulmans plus éloignés.

Cette annonce, qui confirme la position de force actuelle d’Israël sur la scène internationale, inégalée depuis 1948, dément aussi le paradigme ressassé selon lequel seules des concessions israéliennes sur le volet israélo-palestinien permettront un rapprochement avec le monde arabe. Les intérêts stratégiques communs et tout ce qu’Israël peut apporter au monde arabe dans de nombreux domaines ont fini pas faire pencher la balance.

Photo Kobi Gideon / GPO