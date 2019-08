L’ancien ministre de l’Education et n°4 de la liste Yemina a voulu clarifier les choses concernant l’après 17 septembre. Sur sa page Facebook en live, Naftali Benett a déclaré: « On me pose sans cesse la question, alors je vais y répondre une fois pour toutes et de la manière la plus claire: le parti Yemina recommandera Binyamin Netanyahou pour le poste de Premier ministre. Je dis cela au nom de tous les dirigeants du parti. Binyamin Netanyahou est le candidat de la droite donc c’est lui que nous soutiendrons, mais il devra avoir un moteur idéologique à sa droite. Binyamin Netanyahou sera la prochain Premier ministre et la question est maintenant de savoir qui sera avec lui: Benny Gantz ou nous… ».

Cette déclaration n’est pas sans importance. Premièrement, jusqu’à présent, Naftali Benett déclarait que le parti recommanderait auprès du président de l’Etat « la personnalité de droite qui sera la mieux placée pour devenir Premier ministre », sans citer nommément Binyamin Netanyahou. Ces propos avaient été très mal pris au Likoud et par le Premier ministre et ont été la source d’une méfiance ainsi que d’attaques en règle de la part du Likoud. Ensuite, les relations entre le Likoud et Yemina se sont particulièrement détériorées ces derniers jours avec les attaques de Betzalel Smotritch contre Binyamin Netanyahou. Ayelet Shaked, présidente de Yemina est également devenue la cible des flèches du Likoud, étant présentée comme une « nouvelle Tsipi Livni qui va de parti en parti ». Les messages diffusés par les ténors du Likoud sur instruction de Binyamin Netanyahou disent en substance: « Comme Ayelet Shaked n’a pas pu entrer au Likoud, elle à l’intention de se venger en ne recommandant pas Binyamin Netanyahou.

Cette clarification de Naftali Benett devrait en principe baisser le niveau des flammes entre les deux partis, car à 34 jours des élections, la droite israélienne montre un spectacle superflu et dangereux qui risque de lui coûter très cher.

