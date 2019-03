Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo est arrivé mercredi en Israël où il entame une tournée dans la région. Il s’est déjà entretenu en tête à tête avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou et les deux hommes se rendront jeudi au Kotel ainsi que dans les Tunnels du Kotel.

Mike Pompeo a également assisté au sommet tripartite Israël-Grèce-Chypre qui a lieu cette année à Jérusalem, réunissant le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le Premier ministre grec Alexis Tsipras et le président chypriote Níkos Anastasiádis. C’est la première fois qu’un représentant extérieur à cette structure assistait à cette réunion. A ce sommet important étaient également présents le ministre israélien de l’Energie Youval Steinitz, le ministre des Transports et (par interim) des Affaires Etrangères Israël Katz, plusieurs ministres concernés chypriotes et grecs, les ambassadeurs en Israël des trois pays invités ainsi que les ambassadeurs d’Israël à Athènes et Nicosie.

Dans son discours de bienvenue, le Premier ministre israélien a rappelé que cette alliance date d’il y a quelques années déjà et qu’elle est devenue l’une des alliances les plus solides de la région si ce n’est du monde. “Nous coopérons sur presque tous les sujets, depuis les pompiers jusqu’à l’énergie” a souligné Binyamin Netanyahou. Il a également insisté sur l’importance du projet de gazoduc EastMed: “Ce gazoduc sera bénéfique pour nos économies, il renforcera la stabilité et le bien-être de nos citoyens et variera les sources d’approvisionnement en énergie de l’Europe”.

Après avoir adressé des paroles de bienvenue à Mike Pompeo, le chef du gouvernement israélien a souligné l’importance de sa présence à ce sommet ainsi que du soutien américain à ce projet grandiose.

De son côté, le chef de la diplomatie américaine a dit combien cette alliance entre ces trois pays était importante pour la région: “La Russie, l’Iran et la Chine tentent de renforcer leur empreinte au Moyen-Orient. Les Etats-Unis voient dans l’alliance entre vos trois pays un élément très important dans la garantie de la stabilité régionale. Les pays appartenant à la liberté de marché travailleront ensemble pour le succès du Moyen-Orient”.

Photo Noam Refkin Fenton / Flash 90