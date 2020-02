Depuis Maale Adoumim où il tenait un meeting électoral, le Premier ministre a prononcé un très long discours et fait une déclaration destinée à minimiser le délai imposé par Washington pour l’extension de la loi israélienne sur la vallée du Jourdain, du nord de la mer Morte et des localités juives: « Nous sommes déjà en train de tracer les cartes qui constitueront les frontières, et si nous avons attendu que cette occasion se présente depuis 1967 nous pouvons encore attendre quelques semaines ».

Mais il a une nouvelle fois averti que seul un gouvernement Likoud sous sa direction ira jusqu’au bout du processus concernant les avantages historiques accordés à Israël par l’Administration Trump, rappelant que Benny Gantz a déclaré qu’il « se concertera avec la communauté internationale »…qui est totalement opposée au Plan Trump.

Dans son discours du Premier ministre a beaucoup insisté sur les droits historiques du peuple juif sur tout Erets Israël, sur toutes les années où il a refusé de faire des concessions malgré des pressions considérables, notamment face à l’Administration Obama, sur les attaques dont il a fait l’objet en Israël et à l’étranger pour avoir affronté la communauté internationale, et sur son expérience sur le plan international qui manque cruellement à son adversaire Benny Gantz.

Binyamin Netanyahou a aussi voulu rassurer ceux qui à droite craignent l’application de la partie du Plan Trump qui parle d’un « Etat palestinien », et a souligné le changement radical qui est survenu en imposant à l’Autorité Palestinienne toute une série de conditions qu’ils ont d’ailleurs déjà refusées.

Le Premier ministre a relevé à son actif d’avoir su parler à l’opinion publique américaine depuis des dizaines d’années, ce qui a porté ses fruits depuis l’accession de Donald Trump au pouvoir.

A la fin de son intervention, il a souligné que Benny Gantz ne pourra en aucun cas former un gouvernement sans l’appui de la Liste arabe unifiée et qu’il est donc dangereux de voter Bleu-Blanc ou même Lieberman qui ne cache plus qu’il veut le faire tomber. Il a accusé les médias de cacher volontairement cette donnée fondamentale afin de ne pas dissuader les électeurs de voter pour la liste Bleu-Blanc. Le Premier ministre a donc appelé les électeurs du Likoud à venir – ou revenir – voter massivement pour que le Plan Trump soit vraiment mis en oeuvre.

Photo Gili Yaari / Flash 90