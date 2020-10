Lors de fouilles effectuées par l’Administration civile en Judée-Samarie près de Beit-El, les archéologues ont mis au jour un puits dans lequel étaient entreposés des dizaines d’ustensiles et de cruches datant de l’époque du 2e Temple. L’Administration civile a entrepris des fouilles sur ce lieu depuis plus de dix ans et y a déjà trouvé de très nombreux vestiges qui ont beaucoup contribué à la recherche historique sur la présence juive dans cette région.

Hanania Hizmi, officier responsable de l’archéologie au sein de l’Administration civile a souligné que les fouilles archéologiques se poursuivront « jour et nuit » afin de découvrir et préserver les sites du patrimoine juif en Judée-Samarie.

Photo porte-parole Administration civile