Selon la chaîne Hadashot 13, le député Mansour Abbas s’apprête à annoncer mardi le départ de son parti Ra’am de la Liste arabe unifiée. Abbas aurait fait effectuer des sondages internes qui lui prévoiraient six mandats s’il se présentait de manière indépendante. Sami Abou Shahadeh, le président du parti Balada critiqué Mansour Abbas, constatant « qu’il ne s’engage sur rien » et que dès lors « on ne peut plus compter sur lui ».

Si tel est le cas et si le parti de Mansour Abbas n’atteignait pas le seuil d’éligibilité, cela aurait une indulgence certaines sur la répartition des sièges entre les autres partis et sur les blocs.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90