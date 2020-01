Le président de la Knesset a finalement cédé aux menaces de l’opposition de le destituer et a annoncé dimanche soir la convocation d’une séance plénière de la Knesset chargée de former une commission parlementaire de la Knesset ad hoc. Cette commission pourra débattre de la demande d’immunité de Binyamin Netanyahou encore avant les élections du 2 mars.

Pour justifier sa décision, alors qu’il s’était exprimé contre la convocation d’une commission de la Knesset il y a une semaine, Yuli Edelstein a déclaré: « Comme je l’ai dit la semaine dernière, le processus de demande d’immunité du Premier ministre est pollué. Les partis de la Knesset transformeront cette demande en propagande politique interdite au parlement qui deviendra une véritable jungle. On en a déjà eu un aperçu lors des débats à propos de la commission d’organisation(…) Mais même si je suis en désaccord avec la position du conseiller juridique de la Knesset je pense que pour préserver la confiance dans l’institution du président de la Knesset par tous les partis, il est important de convoquer une commission ».

Colère au Likoud

Dans l’entourage du Premier ministre c’est la colère: « Il est triste de constater que Yuli Edelstein soit ainsi tombé dans le piège tendu par la gauche et va de ses propres mains transformer la Knesset et cirque politique en période électorale. Avec cette décision, il prête mains fortes aux magouilles de la gauche qui entend utiliser la Knesset pour neutraliser Binyamin Netanyahou(…)Peu importe maintenant à quel point la gauche et les médias vont encenser Yuli Edelstein, il ne pourra jamais se défiler de sa responsabilité d’avoir prêté son jeu à cela. Sa décision signifie de facto que les affaires de Binyamin Netanyahou seront décidées sur le plan politique et pas sur le fond comme la loi l’exige. Les intentions de la gauche sont claires: donner de l’essor à la campagne du ‘tout-sauf-Bibi’ et provoquer une requête auprès de la Cour suprême afin qu’elle décrète que Binyamin Netanyahou est inapte à former le prochain gouvernement ».

