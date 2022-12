En ce moment, se tient à Eilat le congrès des investisseurs et promoteurs immobiliers.

L’un des panels organisés et qui a rencontré un vif intérêt était autour de la Judée-Samarie: »On compte dessus: l’immobilier en Judée-Samarie, potentiel d’investissement, défis et prévisions pour la prochaine décennie ».

Si la région est au coeur du débat politique et stratégique depuis la guerre des Six Jours, tous les acteurs du domaine de l’immobilier en Israël ne peuvent ignorer le fait que la population y est de plus en plus nombreuse: prix attractifs, emplacement central dans le pays, qualité de vie. A cela s’ajoute que la zone sous contrôle total israélien – les territoires C – offre de grandes opportunités de construction.

Le panel, présenté par Aharon Neubauer, président de la société de développement du Goush Etsion, s’est donc concentré sur les manières d’exploiter ce potentiel parallèlement aux restrictions liées au statut de ces territoires.

»La première fois que la Judée-Samarie était présente dans les débats pendant ce congrès était il y a trois ans », a ouvert Neubauer, »aujourd’hui, il n’y a pas moins de trois panels dont la Judée-Samarie est le thème central. A mon avis, dans quelques années, nous organiserons un congrès consacré uniquement à l’immobilier en Judée-Samarie. Cela fait quatre ans que je crie à qui veut l’entendre que la Judée-Samarie est la solution ».

Neubauer a fait remarquer que beaucoup de jeunes couples, qui ne sont pas obligatoirement à droite politiquement, voient dans la Judée-Samarie, une solution pour se loger. Les prix des logements y sont relativement moins élevés que dans le reste du pays et ils permettent donc à de nombreux ménages de se payer un logement décent.

Neubauer a mis l’accent sur le fait que les banques étaient encore trop souvent réticentes à prêter de l’argent aux personnes qui ont un projet de construction immobilière ou d’achat en Judée-Samarie. »Nous devons trouver des solutions à cela », a-t-il martelé.

Les participants ont appelé l’Etat à donner davantage de garanties aux banques afin de les rassurer quant aux risques encourus par de tels emprunts immobiliers, liés au statut des terrains en Judée-Samarie.

En janvier 2022, 491923 personnes vivaient dans 150 yishouvim de Judée-Samarie, ce qui représente plus de 5% de la population totale en Israël. En 10 ans, la population dans cette région a augmenté de 43%, soit plus de 3.7% par an en moyenne.

La population orthodoxe représente 36% de la population totale en Judée-Samarie, les sionistes religieux sont 35% et les laïcs 29%.

Les professionnels de l’immobilier réunis à Eilat se sont accordés sur l’importance de cette région au regard du potentiel d’investissement et de construction et ont appelé de leurs voeux la mise en oeuvre de solutions, surtout par l’Etat, pour remédier aux obstacles de développement de ces régions de plus en plus prisées.