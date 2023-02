D’après des données publiées par le Bureau Central des Statistiques et par le Trésor, le nombre des appartements vendus en 2022 aurait baissé d’un tiers par rapport à la même période l’année précédente. Au total, 40 480 logements ont été vendus en 2022.

Par ailleurs, on apprend qu’un tiers des appartements neufs qui ont trouvé acquéreurs se trouvent dans les villes suivantes: Jérusalem, Ashkelon, Tel Aviv-Yaffo, Netanya, Rishon Letsion, Ramat Gan, Petah Tikva et Beershéva. Les villes où plus de 2000 nouveaux logements ont été vendus en 2022 sont Jérusalem et Ashkelon. Dans les localités de Kiriat Malah’i, Lod et Or Yehouda, on a enregistré une hausse importante du nombre d’appartements neufs vendus, par rapport à l’année précédente.