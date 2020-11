Les effets de la normalisation entre Israël et les Emirats se font déjà sentir dans les magasins. Après des décennies de boycott, les consommateurs émiratis trouvent désormais des fruits et des légumes importés d’Israël ! Non seulement ces produits sont présentés dans les rayons, mais leur provenance est indiquée de manière voyante avec un drapeau israélien. Ces fruits et légumes ont été livrés par l’intermédiaire de la compagnie israélienne Agrexco. De quoi faire pâlir de rage les militants antisémites du BDS qui appellent au boycott des produits israéliens !

Photo ministère des Affaires étrangères