Le mouvement Im Tirtzou a lancé ces dernières semaines une vaste campagne pour montrer au public qu’un grand nombre de citoyens israéliens soutiennent la réforme engagée par le gouvernement en vue de modifier le système judiciaire.

Im Tirtzou, ONG fondée en 2006 par des intellectuels, des étudiants et des réservistes, s’est donné pour mission de ‘renouveler le discours sioniste, la pensée sioniste et l’idéologie sioniste pour assurer l’avenir de la nation juive et de l’État d’Israël’. Voulant ‘renforcer et promouvoir les valeurs du sionisme en Israël’, il se bat notamment contre une ‘campagne de délégitimation de l’État d’Israël’ et propose des réponses aux phénomènes post-sionistes et antisionistes.

Dans le cadre de sa dernière action, Im Tirtzou a préparé des pancartes portant des slogans en faveur de la réforme et les ont distribuées à tous les Israéliens intéressés à les diffuser. De nombreux citoyens ont suspendu ces pancartes à leurs fenêtres dans les villes de Kiriat Shmoné, Ramat Hasharon, Haïfa, Beth Hillel, Ramat Gan, Rosh Haayin, Tel Aviv et bien d’autres encore.

Matan Peleg, président du mouvement Im Tirtzou a déclaré aux médias : « La campagne orchestrée contre la volonté du gouvernement élu, qui veut réviser le système judiciaire, est plus virulente que toutes celles qui l’ont précédée ces dernières années. Cette fois, toutes les limites ont été franchies et on constate un chantage avec menaces contre le simple citoyen afin d’instiller en lui le doute malgré la victoire qu’il a remportée de façon légitime lors des dernières élections ».

Il a ajouté : » Nous avons décidé de diffuser ces pancartes qui proclament que ‘le peuple a choisi la réforme judiciaire’ afin de rappeler au citoyen qu’il n’est pas seul et qu’il ne se laissera pas décourager. Le président lui-même a admis dans son dernier discours qu’il existait un problème dans le système judiciaire israélien et qu’il devait être résolu ».