L’acteur américain Jamie Foxx a posté, vendredi, sur Instagram un message antisémite qu’il a effacé par la suite: ”Ils ont tué un homme du nom de Jésus, qu’est-ce que vous pensez qu’ils vous feront?”, demandait-il avec les hashtag Fakefriends (faux amis) et Fakelove (faux amour).

Par la suite, Foxx a effacé son message et publié un post d’excuses: ”Je tiens à m’excuser auprès de la communauté juive et de tous ceux qui ont été offensés par mon message. Je sais maintenant que le choix des mots a pu blesser et j’en suis désolé. Cela n’a jamais été mon intention”.

Puis, il a justifié son message précédent, en expliquant qu’il avait été écrit suite à un différend personnel: ”Pour clarifier les choses, j’ai été trahi par un faux ami et c’est ce que je voulais dire par “ils” rien de plus. Je n’ai que de l’amour dans mon cœur pour tout le monde. J’aime et je soutiens la communauté juive. Mes plus sincères excuses à tous ceux qui ont été offensés”.

L’actrice Jennifer Aniston a ”liké” le post antisémite de Foxx et s’est attiré les foudres. Elle a, par la suite, rejeté toute accusation d’antisémitisme à son encontre, en prenant pour preuve tout son historique sur Instagram: “Cela me rend vraiment malade. Je n’ai pas « aimé » ce message exprès ou par accident. Et plus important encore, je veux être clair avec mes amis et toute personne blessée par ce post, je ne soutiens AUCUNE forme d’antisémitisme. Et je ne tolère vraiment aucune HAINE d’aucune sorte. Point.”

L’acteur Jamie Foxx vient de sortir de plusieurs mois d’hospitalisation pour une raison qu’il n’a pas voulu révéler à ses fans: ”Je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça. Je voulais que vous me voyiez rire, faire la fête, plaisanter, travailler sur un film ou un programme télé. Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tuyaux partout”, avait-il écrit.