Tsahal a publié ce soir, moins d’une semaine après l’opération visant à éliminer Mohamed Deif, des enregistrements de conversations entre Gazaouis qui montrent la joie de ces derniers à l’annonce de l’élimination du chef terroriste.

– Ils ont tué Deif, dit un Gazaoui

– C’est vrai? répond l’autre

– Oui

– Tout ira bien, la guerre va bientôt se terminer

– Inchallah, ils tueront aussi Sinouar, bientôt chez Sinouar

Rappelons qu’à l’heure qu’il est, la mort de Deif n’a pas encore été officiellement confirmée, pourtant les Gazaouis en ont l’air convaincu.

Des voix de plus en plus nombreuses se font entendre dans les rues de Gaza contre la direction du Hamas. Les habitants souhaitent voir la guerre se terminer. Certains souhaitent même que ce soit Israël qui prenne le contrôle de la Bande de Gaza, fatigués par des années de pouvoir du Hamas et conscients que cela ne leur a apporté que des catastrophes.

Sur le net, un site a été crée afin de donner la parole aux Gazaouis, que leur a confisquée le Hamas: ”Whispered in Gaza, Palestinians expose life under Hamas” (Murmuré depuis Gaza, les Palestiniens exposent la vie sous le Hamas). ”Murmuré depuis Gaza est une série de courts-métrages animés, permettant à des Gazaouis de raconter librement leurs vies, leurs luttes et leurs aspirations et de leur donner une résonance internationale”, expliquent les créateurs de ce site.

”Les participants expriment également leur soutien inconditionnel à l’autodétermination des Palestiniens tout en dénonçant la guerre ingagnable du Hamas contre Israël, son retranchement dans des bunkers en laissant les civils en première ligne. Ils ont montré que l’effort de guerre demandé par le Hamas est un pillage permanent. Certains appellent à remplacer l’expression de « résistance armée » employée par le Hamas par de nouvelles formes de protestation non violente contre Israël. D’autres préconisent un dialogue civil avec les Israéliens, dans l’intérêt d’une paix durable et dans le cadre d’un effort international de reconstruction. Presque tous ont appelé à un avenir sans les élites dirigeantes actuelles, que beaucoup considèrent comme « occupant » la bande de Gaza”, peut-on lire dans la brochure qui présente les courts-métrages.

