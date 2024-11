Ilana Cicurel a pris ses fonctions auprès de l’Ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès. Elle proposera et conduira la stratégie de la France en Israël en matière de coopération et d’échanges culturels, éducatifs, scientifiques et universitaires.

Frédéric Journès a salué l’arrivée d’Ilana Cicurel : « Je suis particulièrement heureux d’accueillir au sein de notre ambassade Ilana Cicurel, dont le parcours institutionnel et politique au service de l’éducation et de la culture, les compétences et la très bonne connaissance des relations entre la France et Israël permettront de renforcer les relations entre nos deux pays dans les domaines culturel, scientifique et éducatif. Je lui fais toute confiance pour mener avec ambition une action que nous souhaitons préserver et enrichir, à un moment où nos milieux académiques et culturels sont tentés par le retrait, sous l’effet d’un environnement plus contraint. »

La culture et le savoir, source de réconfort et d’inspiration pour bâtir un horizon de paix et faire renaître l’espoir

Lors de sa prise de fonction, Ilana Cicurel déclare : « La société israélienne, ébranlée par le séisme du 7 octobre et la tragédie des otages, fait face à une guerre douloureuse et difficile, traversée par des questionnements profonds. Dans ce contexte, j’ai la conviction que la coopération scientifique et culturelle entre la France et Israël peut être source de réconfort mais aussi d’inspiration, dans un moment où nous sommes appelés à nous réinventer collectivement. Renforcer les échanges et les partenariats dans les domaines scientifique, culturel et du débat d’idées est la manière la plus concrète de faire émerger un horizon de paix et d’espoir ici, mais aussi de contribuer, à une échelle plus large, à un renouveau démocratique fondée sur les valeurs humanistes de liberté et d’émancipation, inscrites dans les traditions de nos deux nations, dans un monde désorienté. J’ai hâte, avec la trentaine de membres talentueux de l’Institut français d’Israël (Tel-Aviv, Haïfa et Nazareth) de m’y atteler, en lien avec nos partenaires israéliens et tous ceux qui font et feront la richesse de la coopération entre nos deux pays. »

Un parcours au service de l’éducation et de la culture comme vecteur d’émancipation

Députée au sein du Parlement européen de 2020 à 2024 où elle a, notamment, été membre de la Commission de la Culture et de l’Education et de la Délégation UE-Israël, Ilana Cicurel apporte avec elle une expertise reconnue dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la coopération internationale. Avocate et enseignante en droit, elle a été journaliste et a exercé les fonctions de Directrice Générale de l’Alliance Israélite Universelle, institution éducative et culturelle internationale. Fervente défenseuse de la culture et de l’éducation comme vecteur de développement et d’émancipation, elle a été rapporteur parlementaire sur des sujets liés à la liberté des médias et à la lutte contre la désinformation et l’autrice d’un rapport parlementaire remis au Premier Ministre en 2022 « Faire de l’école le cœur battant de l’Europe » qui témoignent de sa volonté d’apporter des réponses concrètes aux enjeux actuels.

Docteure en droit de l’Université Panthéon-Sorbonne, Ilana Cicurel est également diplômée de l’Université de Nanterre en philosophie et titulaire d’un Executive Master de Sciences-Po Paris. Elle a par ailleurs été Fulbright Scholar à Harvard Law School.