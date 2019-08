L’Amazonie brûle et enflamme les relations de »shalom bayit » entre le Brésil et l’Europe. Le président brésilien, grand ami d’Israël, est accusé de ne pas agir pour stopper la progression des flammes.

Entre Trump et Macron, le torchon brûle aussi. Après les belles séances photos de ces deux couples singuliers, voilà que Donald menace déjà d’élever les taxes sur les vins français. Pauvre Emmanuel, il n’arrive toujours pas à s’habituer au style imprévisible du Roi Lion. Le président français, qui aspire à la paix des braves, a été jusqu’à inviter Zarif, le ministre des affaires étrangères iranien, en croyant naïvement, comme toujours, que se prosterner devant le terrorisme pourrait apporter un vent d’apaisement.

Hélas en Israël, loin des débats des »grands de ce monde », les feux d’artifices explosent un peu partout. Sderot aura connu sa plus grande frayeur durant le festival de la fin de l’été. Les missiles de la mort ont été interceptés au dernier moment, par miracle, par-dessus les têtes de milliers de familles réunies pour écouter un concert en plein air. Une voix laconique a beau répéter après chaque catastrophe évitée : »Il n’y a eu ni blessés ni dégâts », le traumatisme est bien là. Même après les terribles attentats de cet été où des jeunes anges merveilleux ont été assassinés, la vie continue, et chacun reprend son rythme effréné, où l’oubli de cette réalité trop effrayante, reste la seule échappatoire au Burn out.

Le Sud vit en suspens. Ni les habitants, ni les dirigeants d’ailleurs ne savent quoi faire, ni penser. Une nouvelle guerre, jusqu’où ?

Le Nord aussi observe avec curiosité les crises de nerfs du leader du Hezbollah humilié. Le représentant bien-aimé de l’Iran menace depuis son bunker mal éclairé, d’enflammer la région, voire tout le pays. On le croit. L’animal blessé ne réfléchit plus, il est d’autant plus dangereux. Le Liban vit à 100 à l’heure, depuis des années au rythme endiablé, style Tel Aviv. Les premiers missiles tombés sur la terre sainte, engendreront l’extinction des lumières et de la musique au pays des Cèdres. Et ça, Nasrallah le sait.

Quant à l’Iran, il compte chaque matin, malgré ses tentatives meurtrières répétées, ses pertes en matériels et en hommes. Kassam Soulimani, chef de la branche armée ne sait plus où donner de la tête. Il doit s’inquiéter de chaque représentation locale au Liban, en Syrie, en Irak, et ailleurs…

Nous vivons dans le plus beau pays du monde, et pourtant, sans cesse menacé par des millions de pyromanes avides de nous voir disparaitre sous les flammes. A nous de les atteindre, avant même la première étincelle. Que D-ieu protège nos soldats et donne le courage et l’intelligence à notre premier ministre, de gérer au mieux cette menace permanente. Bonne rentrée à tous !

Avraham Azoulay