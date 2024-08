L’invité de la rédaction: Ariel Porat, agriculteur, ancien habitant de Gadid dans le Gouch Katif, 19 ans après son expulsion et celle des 10 000 habitants de la région: ” Le lien entre l’expulsion du Gouch Katif et le 7 octobre c’est que nos dirigeants pensent toujours qu’en se retirant nos ennemis nous serons reconnaissants. Or c’est le contraire qui se produit!”