Il y a un an, jour pour jour, Tsahal publiait une vidéo de Shiri Bibas et de ses deux garçons, Ariel et Kfir, le jour de leur enlèvement.

Cette vidéo a été tournée par les caméras de sécurité et montrent la mère et ses enfants emmenés par les terroristes du Hamas dans Khan Younès, à quelques kilomètres seulement du kibboutz Nir Oz, là où vivaient Yarden, Shiri, Ariel et Kfir et d’où ils ont été enlevés.

Ce sont les dernières images de Shiri et de ses enfants. Les services israéliens estiment qu’ils ont été tués déjà en décembre 2023. Il faudra attendre leur autopsie pour savoir la cause de leur mort.

Vidéo: Porte-parole Tsahal