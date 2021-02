Il y a quinze ans, Ilan Halimi était retrouvé agonisant après avoir été séquestré et torturé durant vingt-quatre jours, parce que juif. En plus des nombreux hommages exprimés en France, l’ambassadeur de France en Israël Eric Danon s’est rendu au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem sur la tombe d’Ilan hy »d. Il était accompagné du député Meyer Habib.

Emu, l’ambassadeur a déclaré : « Nous sommes venus afin de perpétuer la mémoire d’Ilan Halimi, assassiné il y a quinze ans. Nous avons voulu marquer le coup afin d’exprimer une nouvelle fois l’engagement constant de la France envers le combat contre l’antisémitisme et la barbarie. En même temps, il est impossible de ne pas rappeler ici la mémoire d’Esther Horgen, assassinée récemment, elle-aussi avec cruauté par des individus dont l’attitude fut innommable. Il nous était donc important, à Meyer Habib et moi, de venir aujourd’hui et de souligner l’importance que nous accordons à cet objectif, et adresser des mots de consolation à a famille d’Ilan, à ses amis, ses proches et à toute la communauté juive en Israël et en France ».

Le député Meyer Habib a déclaré : « Ilan a été assassiné parce que juif. Ce fut le début d’une période tragique qui allait frapper la France. Depuis, il y a eu les attentats de Toulouse, de l’Hyper Cacher, l’assassinat de Sarah Halimi et Mireille Knoll, et comme l’a souligné l’ambassadeur, celui d’Esther Horgen, citoyenne franco-israélienne assassiné il n’y a pas longtemps avec cruauté. Ces cas se rajoutent aux centaines de Français assassinés ces dernières années par l’islam radical. Comme j’avais averti en 2012 déjà, ce qui a commencé par le meurtre de juifs et s’est poursuivi par celui de policiers, de soldats, de journalistes, d’enseignants, de chrétiens, sans distinction. Nous sommes là aujourd’hui avec l’ambassadeur pour dire au nom de la France : ‘Plus jamais !’ Nous prions et agissons pour terrasser ce cancer que représente l’islam radical qui tue et assassine en France et ailleurs, également au nom de la haine d’Israël. Nous sommes aujourd’hui devant la tombe de ce héros et nos pensées vont vers sa maman et vers toutes les familles victimes du terrorisme. Que son souvenir soit béni ».

Photo bureau du député Meyer Habib