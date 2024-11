David Ben Ichaï, président des Démocrates mobilisés (gauche israélienne) à propos des tirs de fusées éclairantes sur la villa de B. Netanyahou: ” De quels débordements on parle? Deux fusées éclairantes.Ok. Trois personnes arrêtées. On ne sait même pas s’il y aura une suite! Il y a des gens désespérés… 70% des Israéliens veulent la libération des otages et le gouvernement est autiste!”