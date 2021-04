Il y a exactement 100 ans, jour pour jour, le 23 nissan 5681 (1er mai 1921) débutèrent des émeutes arabes antijuives en Palestine mandataire. Ces violences partirent de Jaffa et se propagèrent à Petah Tikva, Kfar Saba, Hadera et Rehovot. Elles se prolongèrent durant une dizaine de jours et firent 47 tués parmi les Juifs et 146 blessés, dont le célèbre écrivain Yossef-Haïm Brenner, âgé de 40 ans, qui succomba plus tard à ses blessures. Les émeutiers s’attaquaient à quiconque se trouvait sur leur chemin, se livrèrent à des pillages et incendièrent des maisons. A Jaffa, les Arabes s’attaquèrent à Beit He’Haloutz où se trouvaient une centaine de Juifs qui venaient de monter en Israël. Ils tentèrent de se défendre du mieux qu’ils pouvaient, avec des barres de fer, et réussirent à repousser les agresseurs. Mais les policiers arabes arrivés entre temps tirèrent sur les Juifs dont treize d’entre eux furent tués dans ce bâtiment.

Malgré le fait que l’armée britannique ait pris la défense des Juifs, le Haut Gouverneur ordonna l’interruption de l’alyah des Juifs, et la commission d’enquête qui suivit ces émeutes publia ensuite le premier fameux « Livre blanc » limitant l’immigration des Juifs, faisant ainsi un cadeau aux agresseurs, comme la Grande-Bretagne le fit plus tard à de nombreuses reprises pour « tenter d’apaiser » les Arabes.

Peu avant sa mort, Yossef-Haïm Brenner écrivit ces lignes qu’aucun travailliste israélien actuel n’oserait écrire : « Peu importe, ils n’arriveront pas à nous exterminer tous (…) le reste d’Israël ne disparaîtra point et l’engeance d’Ishaï (père du roi David) ne périra point « . Le kibboutz Guivat Brenner a été créé en sa mémoire.

Un mémorial a été érigé en souvenir de ces victimes dans plusieurs cimetières du pays.

Photo Wikipedia