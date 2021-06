Deux ans après la signature du pacte Moltov-Ribbentrop signé en 1939 entre la Russie communiste et l’Allemagne nazie, les troupes allemandes se lançaient à l’assaut de l’URSSE avec l’Opération « Barberousse », le 22 juin 1941 (27 sivan 5701).

Lors de la progression allemande, les sinistres unités des « Einsatzgruppen », commandos de la mort nazis, semèrent la mort dans les communautés juives des régions conquises. Les 23 et 24 juin 1941 (28 et 29 sivan 5701), la ville lituanienne de Kovno et son faubourg Slobodka étaient conquises et les troupes soviétiques prirent la fuite. Dans ce cas comme dans beaucoup d’autres lieux, les Allemands eurent droit sur place à des collaborateurs locaux zélés. De nombreux habitants lituaniens qui attendaient ce moment accueillirent les troupes allemandes avec joie, qui les débarrassaient de l’occupation soviétique.

Le 24 juin, (20 sivan), des « partisans lituaniens », antisémites et anticommunistes, composés d’étudiants et lycéens commencèrent à arrêter des centaines de Juifs et dans les deux jours qui suivirent, sous la direction du tristement célèbre journaliste Algirdas Klimaitis, un véritable massacre eut lieu dans les villes de Kovno et son faubourg Slobodka, où était située la célèbre yeshiva. Plus de mille Juifs furent exterminés durant ces deux jours. Les collaborateurs lituaniens des nazis n’employèrent pas uniquement des armes à feu, mais aussi des couteaux et des haches. Des synagogues et lieux d’étude furent saccagés et incendiés et des rabbanim furent forcés à mettre le feu à des rouleaux de la Torah. Des maisons dans lesquelles s’étaient réfugiés des familles juives firent incendiées avec leurs occupants et nombreux parmi ceux furent assassinés par arme à feu furent obligés de creuser leur tombe auparavant.

Durant la semaine qui suivit, les voyous et assassins continuèrent à arrêter et enlever des Juifs, les menèrent dans le sinistre Fort 7 et en massacrèrent six-mille parmi les dix-mille prisonniers. Ce massacre se poursuivit durant les mois qui suivirent.

